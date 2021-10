An der Heidenerstrasse in Altstätten steht ein Mehrfamilienhaus der besonderen Art. Sieben Schiffscontainer wurden zu einem Gebäude umgebaut. Und so war die Verwandlung der rauen Stahl-«Kasten» zu heimeligen Mietwohnungen.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today / TVO