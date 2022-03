«Das ist eine Schweinerei»: Goldacher Umweltskandal sorgt für viel Gesprächsstoff

Eigentlich hätte auch ein Vertreter der Amcor Rorschach AG am Podium stehen sollen – zumindest hatte man eine Einladung verschickt. Die Firma teilte TVO jedoch am Mittwochnachmittag mit, dass «aktuell keine Auskunftsperson verfügbar» sei. Im Dezember 2020 hatte der Konzern mehrere Tonnen giftigen Löschschaum in den Bodensee fliessen lassen und versucht, den Fall zu vertuschen. Er kam mit 5000 Franken Busse davon.

In der TVO-Podiumsdiskussion «Zur Sache» diskutierten am Mittwoch Regierungsrätin Susanne Hartmann, die dem Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen (BUD) vorsteht, und der Geschäftsführer des WWF St.Gallen, Lukas Indermaur, über den Fall.

Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid will als Erstes von seinen Gästen wissen, wie gefährlich die Situation tatsächlich sei. Der in den Bodensee geflossene Stoff PFOS bringe zunächst keine unmittelbaren Gefahren mit sich, sagt Hartmann. Indermaur entgegnet, man habe zur Zeit des Vorfalls nicht überwacht, ob der Grenzwert von 0,3 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser überschritten worden sei. Man könne es also nicht abschätzen. Bei Versuchen an Labortieren habe man gesehen, dass PFOS Lebertumore auslöse. Doch klar sei: