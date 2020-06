«Ich wohne zwar schon seit 30 Jahren in der Schweiz, aber ich habe noch immer Sehnsucht, deshalb kaufe ich gerne in Dornbirn ein», sagt Gabi Winterhalter aus Rebstein, die ursprünglich aus Dornbirn kommt. «Ich habe mich gefreut, dass ich wieder kommen darf.»

Wie sie sind am Tag der Grenzöffnung zu Österreich und Deutschland viele Schweizerinnen und Schweizer über die Grenze gegangen. Wer allerdings mit einem grossen Ansturm auf die Läden rechnete, behielt Unrecht. Die Warenhäuser wurden nicht überrannt, auch am Zoll gab es weder Stau noch lange Schlangen vor den Stempelbüros.

Die Freude über die Grenzöffnung ist nicht nur bei den Schweizer Schnäppchenjägern gross, sondern auch bei den Vorarlbergern. «Ich glaube, der 15. Juni hat das Potenzial, zu einem historischen Tag zu werden unter der Voraussetzung, dass wir nicht irgendwann wieder vor geschlossenen Grenzen stehen», sagt Marco Tittler, Landesrat für Wirtschaft in Vorarlberg.

Gross ist die Freude auch bei den Inhabern von Geschäften und Einkaufszentren. «Wir freuen uns sehr, dass die Schweizer wieder zu uns kommen dürfen», sagt Burkhard Dünser, Geschäftsleiter des Messeparks in Dornbirn. «Es war eine lange Durststrecke, der Anteil an Schweizerinnen und Schweizern im Messepark beträgt rund 20 Prozent, wenn das fehlt, spürt man das.»

Auch Annette Schweizer aus Rorschach freut sich, dass sie ihre neu gewonnene Freiheit geniessen kann. «Man kann wieder hin, wo man möchte. Es ist wieder wie vorher, das freut mich sehr.» Eigentlich sässe sie mit ihrem Mann jetzt in Moskau in den Ferien. «Wir hätten diese Woche Ferien, die geplante Flussfahrt durch Russland ist aber ausgefallen. So geniessen wir den ersten Ferientag jetzt hier.»