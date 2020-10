«Es ist nicht fünf vor zwölf – bei uns ist es halb zwei!»

In einem flammenden Appell richtet sich die St.Galler Gastro an den Stadtrat der Kantonshauptstadt. Die Forderung: Verzicht der Mehrwertsteuer und eine Ausfallentschädigung. Passiert das nicht, drohen der Gastroszene in St.Gallen zehntausende Entlassungen.

Klingende Name stehen auf dem Brief, den der St.Galler Stadtrat vor einigen Tagen von den Gastrobetrieben bekommen hat: Mit der Oya Bar, der Südbar, dem Trischli, dem Kugl, dem Netts und sogar mit den Betreibern des Aescher (Gallus Knechtle, Pfefferbeere) und vielen weiteren ist das Who is Who der St.Galler Gastro-Szene vertreten. Sie alle sind vorallem eines: wütend.

«Todesstoss» für die Gastro Sie haben genug von den Corona-Massnahmen, die die Gastrobetriebe in die Knie zwingen und schreiben: «Die Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter stehen vor dem absoluten Abgrund und dem Ende!» Seit Monaten schon würden sie die Konsequenzen der Pandemie mittragen, hätten viel Herzblut investiert und grosse Summen investiert. Doch alles war umsonst:



Wir haben uns unverschuldet verschuldet. Zitat aus dem Brief an den Stadtrat

Obwohl die Betriebe öffnen dürfen, gingen ihnen wichtige und kostendeckende Einnahmen wegen der Einhaltung der Personenbeschränkung und Abstandsregeln verloren. Ebenso vergraulten Home-Office-Empfehlungen, Quarantäne, das Abraten von Feiern und die Absage von Weihnachtsfeiern die Gäste. Der Bericht von TVO:



Werbung Quelle: tvo

All das gebe den Beizern «den Todesstoss». Und das, obwohl viele Gastrobetreiber anfangs der Pandemie noch erfinderisch und innovativ wurden, indem sie Home-Delivery, To-Go-Angebote oder Webshops einrichteten, um trotzdem noch einige Einnahmen zu retten. Verzicht der Mehrwertsteuer «Wir sind am Ende unserer Möglichkeiten», schreiben die Gastronomen nun in dem Brief an den Stadtrat, der FM1Today vorliegt. Die Kurzarbeit sei bestimmt eine sinnvolle Sache für die Wirtschaft, aber nicht für die Dienstleistungsbranche. Viel Arbeit für wenig Ertrag: Das sei seit Monaten die Realität der Gastroszene

Ausschnitt aus dem Brief, der FM1Today vorliegt. © zVG