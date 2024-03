Fahrlehrer zeigt nach tödlichem LKW-Unfall Problematik auf

Am Mittwochmittag kam es nahe der Primarschule Boppartshof in St.Gallen zu einem tragischen Unfall – ein Kind wurde von einem Lastwagen angefahren und ist daraufhin verstorben. Bereits zwei Wochen zuvor kam es zu einem schweren Unfall mit einem LKW in St.Gallen, woraufhin ein 84-Jähriger verstorben ist.

«Geht nicht aus dem Kopf»

«Ich denke, dass das einen Chauffeur emotional mitnimmt – umso mehr, wenn er selbst betroffen ist. Das ist ein schlimmes Ereignis. Er muss aber auch wieder auf die Strasse und darüber hinwegkommen», sagt Ruedi Bechtiger, Präsident Les Routiers Suisse Säntis, die sich für die Interessen des Berufsfahrers einsetzt. «So etwas geht einem aber nicht mehr aus dem Kopf», so Bechtiger.