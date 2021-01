Greifvogelpark erreicht Spendenziel mit 45'000 Franken

Der Greifvogelpark in Buchs ist seit dem 19. Dezember wegen der geltenden Corona-Massnahmen geschlossen. Einnahmen gibt es seither keine. Auch der Bund unterstützt den Park nicht. Trotzdem fallen monatlich rund 10'000 Franken an, alleine nur schon für das Futter der Vögel. Zudem müssen die Mitarbeiter bezahlt werden und es fallen Reparaturkosten für die Gehege an. Vor einer Woche wurden mehrere Adlergehege durch die grossen Schneemengen beschädigt, der Schaden wird vom Besitzer auf 100'000 Franken geschätzt ( FM1Today berichtete ).

Deshalb bat der Park per Crowdfunding um finanzielle Unterstützung. 30'000 Franken wurden als Spendenziel festgelegt. In nicht einmal einer Woche kamen über 45'000 Franken zusammen. «Wow, wir sind überwältigt», schreiben die Betreiber auf der Spenden-Webseite. «Wir hätten nie gedacht, dass in so kurzer Zeit so viel Geld zusammenkommt», sagt Zora Nigg, Besitzerin des Greifvogelparks in Buchs, zu FM1Today. Das Geld würde nun für Lohn-, Futter- und Reparaturkosten gebraucht werden. Ab nächster Woche sollen die zerstörten Adlergehege repariert werden.