«Mädchen werden oft nicht genug über ihre Lust aufgeklärt, weder in der Schule noch in der Gesellschaft», sagt Estelle Müller, Grafikerin und Mitinitiantin vom Spiel «No Shame in the Game». Zusammen mit ihrer Grafikerkollegin Nina Boschetti hat sie das Aufklärungsprojekt lanciert (FM1Today berichtete) und nun umgesetzt.

Fachspezialistin mit an Board

Die beiden St.Gallerinnen haben eine Mission: Gemeinsam Tabus brechen. Dies mit Spass, Offenheit und Neugier. «Viele Teenager empfinden es als peinlich, über die eigene Sexualität zu sprechen. Deswegen fehlt vielen Mädchen die Sicherheit und teils sogar der Spass an Sex.»

Unterstützt wurden die Frauen von einer Sexualpädagogin aus St.Gallen. Da das Spiel einen Bildungsauftrag haben soll, war es den Initantinnen, gemäss eigenen Aussagen, wichtig, dass das Frage-Antwort-Spiel aus pädagogischer Sicht bestehen kann.

Online und Physisch spielen

Die Umsetzung des Spiels haben die beiden Initiantinnen selbst in die Hand genommen, sagt Nina Boschetti. «Wir wurden nach dem Gewinn, von einem internationalen Design Award, immer wieder angefragt, wann dieses Spiel endlich erscheint». Im Frühjahr sammelten die beiden St.Gallerinnen über eine Crowdfunding-Plattform rund 13’000 Franken. Das Geld benötigten sie für die Umsetzung der Website und für die Produktion der gedruckten Spielkarten. Nun ist das Spiel zugänglich.