«Hausaufgaben haben eine wichtige Funktion»

Die 1. bis 6. Klässler des Primarschulhauses Feldli-Schoren in St.Gallen haben seit letztem Sommer keine Hausaufgaben mehr (FM1Today berichtete). Anstatt der Aufgaben für zu Hause hat das Schulhaus die Lernzeit eingeführt. Diese wird viermal in der Woche 15 bis 30 Minuten lang durchgeführt. Die Lehrer stellen den Kindern Aufgaben aktueller Themen zusammen und übernehmen eine Coachingfunktion. Die Schüler entscheiden aber selber, woran sie arbeiten möchten. Damit will die Schule unter anderem die Chancengleichheit für die Schülerinnen und Schüler erhöhen.

Bernhard Hauser, Wie finden Sie das Experiment der Primarschule Feldli-Schoren?

Bernhard Hauser, Dozent Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen: Ich finde es gut, dass man über Hausaufgaben nachdenkt. Die Hausaufgaben selber aber haben eine Funktion: Einerseits sind das starke Übungszeiten, in der Kinder sozusagen Sachen auswendig lernen, die wichtig auswendig zu lernen sind. Andererseits haben sie auch die Funktion, dass die Kinder in der Selbstregulation zulegen.

Was heisst Selbstregulation?

Sich selber regulieren, heisst, zwischendurch etwas zu machen, obwohl man lieber etwas anderes machen würde. Die Selbstregulation ist eine dieser Fähigkeiten, die am wichtigsten für den Schulerfolg und beruflichen Erfolg sind. Da haben die Hausaufgaben eine wichtige Funktion, weil Kinder das in diesem Zusammenhang erlernen können.