Jetzt darf auch das Volk: Mitwirkung zu Projekt Rhesi startet

Ziel von Rhesi

Mit dem Projekt Rhesi – Hochwasserschutz fürs Rheintal – verbessern die Schweizerische Eidgenossenschaft, die Republik Österreich, der Kanton St.Gallen und das Bundesland Vorarlberg den Schutz vor Hochwasser am unteren Alpenrhein, zwischen der Illmündung bei Rüthi und der Mündung des Rheins in den Bodensee. Auf dieser Strecke wird die Abflusskapazität des Rheins von 3'100 auf 4'300 Kubikmeter pro Sekunde erhöht. Der Lebensraum und Arbeitsplätze von rund 300'000 Menschen und die Infrastruktur werden so besser geschützt. Das Schadenpotenzial bei einem 300 jährlichen Hochwasser beträgt rund 13 Milliarden Franken.