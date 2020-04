«Wir sind grundsätzlich sehr erfreut darüber, dass ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist», sagt Daniel Thommen, Co-Präsident des St.Galler Lehrerverbandes, gegenüber FM1Today. Dieses Licht hat der Bundesrat am Donnerstag angeknipst, mit seiner Ankündigung, dass die obligatorischen Schulen in der Schweiz am 11. Mai wieder geöffnet werden.

Grosse Ungewissheit für die Schulen

Bis dahin sind aber noch viele Fragen zu klären, welche unter anderem Regierungsrat Stefan Kölliker Kopfschmerzen bereiten. So sei lediglich klar, dass ab dem 11. Mai wieder Präsenzunterricht an den Volksschulen stattfinden könne – wie dieser organisiert werde, habe der Bundesrat aber nicht erwähnt. «Diese Ungewissheit stört mich. Sie ist unangenehm für alle Betroffenen», sagte Kölliker am Donnerstag in der TVO-Sendung «Zur Sache».