Bilder vom vergangenen Wochenende am Flumserberg zeigen Menschenmassen bei den Ticketautomaten, beim Anstehen vor den Skiliften oder auf den Pisten. Insbesondere der viele Neuschnee und das sonnige Wetter hätten zum Besucheransturm geführt – so sei es bei der Eintrittsstation in Unterterzen am Samstagmorgen früh zu Wartezeiten gekommen, heisst es.