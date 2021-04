Grossmengen müssen hingegen zu einer alternativen Annahmestelle gebracht oder vom Abholservice geholt werden. Ein Provisorium ist aber bereits in Planung. Gemäss Josef Blumenthal, Geschäftsführer Umwelt bei der Firma Käppeli, soll der Parkplatz auf dem Areal des ehemaligen Unterhaltungslokals «Arena», das an den Ecohof anschliesst, dafür infrage kommen, wie er gegenüber der Zeitung sagt. Wie schnell das Provisorium aufgebaut ist, hänge davon ab, ob Gebäudeversicherung den Schaden als Totalschaden einstufe oder nicht.

Von der Recyclinghalle Ecohof in Sargans ist nicht mehr viel übrig. Ein Feuer hatte die Annahmestelle von Recycling-Grossmengen am Samstag zerstört. Nur noch die Betonmauern des Gebäudes stehen noch. Derzeit sind Lastwagen dabei, den Schutt abzutragen, wie der «Sarganserländer» berichtet. Bereits am Freitag soll die danebenliegende Recycling-Halle für Kleinmengen wieder öffnen.

Das Feuer war am Samstagmittag in der Halle ausgebrochen. Über 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Die Löscharbeiten konnten erst am Sonntagnachmittag abgeschlossen werden. Es ist Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

(red.)