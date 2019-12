Bancomat in Sevelen gesprengt

«Wieviel Geld gestohlen wurde, wissen wir noch nicht. Der Sachschaden beläuft sich aber auf über 100'000 Franken», sagt Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. In der Nacht auf Montag, kurz nach halb zwei, haben zwei Unbekannte an der Wilerstrasse in Schwarzenbach einen Bankautomaten der Raiffeisenbank gesprengt, der sich im Vorraum der Bank befand.

«Ich habe einen lauten Knall gehört»

Anwohner konnten beobachten, wie zwei Täter zu Fuss geflüchtet sind. «Ich habe einen lauten Knall gehört, unser Haus hat gezittert», sagt ein Anwohner gegenüber TVO. Er hat auch die Polizei alarmiert. Die Täterschaft war schwarz gekleidet und maskiert und flüchtete in Richtung Industrie. Die sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Kantonspolizei Thurgau blieb erfolglos, teilt die Kantonspolizei mit.

Gleiche Täterschaft wie in Sevelen?

Es ist bereits der zweite Bancomat im Kanton St.Gallen innerhalb einer Woche, der gesprengt wurde. «Ob es sich um die gleiche Täterschaft handelt wie in Sevelen, wissen wir nicht. Aber die Ähnlichkeit ist uns aufgefallen und wir gehen dem nach», sagt Schneider. Die Täterschaft von Sevelen ist immer noch auf freiem Fuss. Die Medienstelle der Raiffeisenbank Schweiz konnte zum Vorfall keine Auskunft geben.