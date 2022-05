Pilotversuch «Mediterrane Nächte» geht in die zweite Runde

Zahlreiche Beizen dürfen ab Freitag in St.Gallen bis spät in die Nacht öffnen

Der Pilotversuch der Stadt St.Gallen mit längeren Öffnungszeiten für Gartenbeizen in der Innenstadt geht diesen Sommer in die zweite Runde. Der Startschuss dazu fällt am Freitag. Die 30 Lokale, die sich für den Versuch angemeldet haben, dürfen dann bis 27. August an 13 Wochenenden bis 1 Uhr draussen wirten. Die Rahmenbedingungen für den Versuch sind in diesem Sommer gleich wie vor einem Jahr. Allerdings macht diesmal ein Lokal mehr von der Möglichkeit längerer Öffnungszeiten im Aussenbereich Gebrauch.

Sicherheitsdienst im Einsatz

Während des Pilotversuchs wird gemäss Mitteilung der Stadt vom Dienstag im Innenstadtbereich der teilnehmenden Lokale ein Sicherheitsdienst im Einsatz sein. Dieser sucht bei allfälligen Problemen den Dialog und kann bei Bedarf die Stadtpolizei beiziehen. Weiter führt die Dienststelle Umwelt und Energie Lärmmessungen in ausgewählten Gassen durch. Diese werden am Schluss in die Evaluation des Pilotversuchs einfliessen.

Im Pilotversuch soll ermittelt werden, ob eine Lockerung der heutigen Bewilligungspraxis für Gartenbeizen möglich ist und welche flankierenden Massnahmen dabei ergriffen werden müssten. In St.Gallen wird gemäss städtischer Mitteilung «ein partizipativer Ansatz verfolgt, der den Gastrobetrieben ein hohes Mass an Selbstverantwortung einräumt». Gleichzeitig werden dabei aber klare Rahmenbedingungen gesetzt, um das Ruhebedürfnis der Anwohnerschaft sicherzustellen.

Bessere Bewilligungschancen nach positivem Pilotversuch

Die Resultate der ersten Runde des Pilotversuchs «Mediterrane Nächte - Verlängerte Öffnungszeiten für bewirtschaftete Aussenflächen» im Sommer 2021 waren grossmehrheitlich positiv. Allerdings war das Wetter mit relativ vielen Regentagen den Wirten mit Aussenbeizen damals nicht wirklich gewogen. Bei positivem Verlauf der zweiten Runde des Pilotversuchs dürfen sich Gastrobetriebe künftig bessere Chancen ausrechnen, per Baubewilligungsverfahren zu längeren Bewirtungszeiten für Aussenbereiche zu kommen.