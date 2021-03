Die Enttäuschung sei riesig, teilen die Veranstalter des Quellrock Openair am Montagmorgen mit. «Mit viel Herzblut und Motivation wurde in den letzten Monaten an der Durchführung der 42. Ausgabe gearbeitet», heisst es. Nun steht fest: Auch 2021 zwingt das Coronavirus das Ragazer Festival, wie viele andere Veranstaltungen, zur Absage.

«Fahrplan fehlt»

Anfangs Februar hatten sich die Organisatoren zusammen mit anderen Festivals an den Bundesrat gewandt – mit der Bitte um einen möglichen Fahrplan für Grossanlässe im Sommer. «Bis heute fehlt leider ein solcher Fahrplan und es ist für die Ragazer Macher unmöglich, das Festival unter diesen Umständen zu planen», schreiben die Festivalmacher.

Quellrock soll weiterhin bestehen

Das Festival wendet sich nun an die gebuchten Bands, darunter Wanda und Patent Ochsner, mit dem Ziel, die nächste «Burgparty» mit demselben Programm durchzuführen. Zudem laufen Gespräche mit den Behörden, um die finanziellen Aufwendungen decken zu können. «Das OK ist weiterhin zuversichtlich, dass das Opellrock Openair auch künftig in Ragaz durchgeführt werden kann.»

Die 42. Ausgabe soll am 24. und 25. Juni 2022 stattfinden. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig, können auf Wunsch aber auch zurückgegeben werden.

