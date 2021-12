«Ich hätte heute einige Vorlesungen – und mir dann aber gedacht, dass ich bei so viel Schnee skifahren gehen sollte», sagt einer der ersten Wintersportler der Saison am Flumserberg. Ein Nachwuchsskifahrer eines Skiclubs meint: «Es ist schön, nicht mehr so lange fahren zu müssen, um skifahren zu gehen.» Das St.Galler Skigebiet hat am Mittwoch zum ersten Mal für seine Gäste geöffnet.

«Sehr viel Arbeit»

50 Zentimeter Neuschnee wurden nach den Schneefällen der vergangenen Tage auf dem Maschgenkamm gemessen. «Wir haben in den letzten Tagen technisch beschneit, Pisten präpariert und das Ticketing hochgefahren», sagt Katja Wildhaber, Sprecherin der Bergbahnen Flumserberg. «Es ist jeweils sehr viel Arbeit, die ansteht.»

Umso grösser ist die Freude über den gelungenen Saisonstart. Der Mittwoch wurde bewusst als erster Tag gewählt – die Skifahrer und Snowboarderinnen konnten ohne grossen Andrang ihre Kurven ziehen und das Skigebiet die letzten Prozesse optimieren. Am Donnerstag und Freitag bleiben die Bergbahnen geschlossen, ehe es am Wochenende richtig losgeht.

Start auch am Pizol und in Arosa Lenzerheide

Auch die Pizolbahnen starten am Wochenende in den Skibetrieb. «Die letzten Vorbereitungen für den Winterbetrieb laufen auf Hochtouren», heisst es von CEO Klaus Nussbaumer. Es sind dann allerdings noch nicht alle Lifte geöffnet, der reguläre Skibetrieb beginnt am 11. Dezember. Das Skigebiet Arosa Lenzerheide ist ab Samstag täglich geöffnet, in anderen Bündner Wintersportorten ist die Saison bereits losgegangen. Hier findest du heraus, welches Skigebiet zu dir passt.

(lag)