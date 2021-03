«Es ist toll, so einen schönen Laden präsentieren zu dürfen», freut sich Jérôme Meyer, Landesgeschäftsführer von Aldi Suisse. Die Filiale erstrahlt in einem neuen Look. Auf den 1400 Quadratmetern Ladenfläche sollen alle 1800 Artikel des Aldi-Sortiments ein Zuhause finden. Von frisch gebackenem Brot aus der Panetteria, über frisches Obst bis hin zu regionalen Spezialitäten ist alles zu finden.

«Der Schwerpunkt ist die Frische»

Mit dem neuen Ladenkonzept wurde auch der Frische- und Convenience-Bereich vergrössert. «Unsere Filialen sollen heller, moderner und hochwertiger erscheinen. Die Frische steht somit nun nicht nur bei unserer Sortimentsgestaltung, sondern auch optisch noch mehr im Vordergrund», schreibt Aldi auf Anfrage von FM1Today.

«Frische ist wirklich der Schwerpunkt», betont Jérôme Meyer. Auch dem Kunden Karl Rohmer ist das aufgefallen: «Man sieht viele frische Produkte.» Eine weitere Kundin, Lucia, fasst ihren Einkauf so zusammen: «Ich würde es sicher weiterempfehlen.»

Aldi vermehrt in Innenstädten

Diese Reaktionen erfreuen auch Jérôme Meyer, da in Zukunft noch mehr Läden mit dem neuen Konzept geplant sind. Es gebe schon Projekte, unter anderem in Bern und Zürich. Aldi wolle vermehrt in Innenstädte gelangen: «Momentan ist der Aldi oft noch zu weit weg.» Filialen mit einer noch grösseren Verkaufsfläche als derzeit in der Shopping Arena St.Gallen sind jedoch nicht angedacht.

(dab/lom)