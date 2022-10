Am Donnerstag wurde in St.Gallen die 79. Olma eröffnet. Anwesend waren unter anderem der Bundespräsident Ignazio Cassis und Regierungsvertreter aus St.Gallen und dem Gastkanton Graubünden. Schau dir im Video die Highlights des Tages an.

Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher