Globus zieht in den ehemaligen Bankpalast am Multertor ein

Der Globus im ehemaligen UBS-Gebäude am Börsenplatz in St.Gallen öffnet am 1. September. Ab dann gibt es dort auch ein neues Gastroangebot. Tobias Funke, Spitzenkoch vom Gasthaus «Zur Fernsicht» in Heiden, wird das Restaurant «Multertor» führen.