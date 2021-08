So lange anstehen muss man in St.Gallen sonst nur einmal Ende Juni vor einem gewissen Grossanlass im Sittertobel: Bis zu drei Stunden mussten Impfwillige warten, um sich spontan ohne Anmeldung im Einkaufszentrum Lerchenfeld eine Corona-Impfung spritzen zu lassen.

Das Angebot trifft offenbar ein Bedürfnis in der Bevölkerung. So liess sich In Jona, Buchs und Wil in der ersten Woche mit dieser Möglichkeit jeder und jede Zehnte spontan impfen und nahm dafür eine Wartezeit von mehreren Stunden in Kauf. Eine hohe Zahl – vor allem, weil dies pro Standort nur an einem Tag in der Woche möglich ist.

Die grösste Konzentration gab es jedoch beim Impfzentrum Lerchenfeld: «Im Impfzentrum St.Gallen gab es am vergangenen Samstag die aussergewöhnliche Situation, dass sich 217 Personen spontan impfen liessen, im Vergleich zu 111 Personen auf Anmeldung», schreibt das kantonale Gesundheitsdepartement.

Viel schneller mit Anmeldung

Über das rege Interesse an den Spontanimpfungen freut man sich beim Kanton. «Bei den steigenden Fallzahlen ist es wichtig, dass sich möglichst viele Personen impfen lassen», heisst es auf Anfrage.

Die «Walk-in-Impfungen» böten Personen zwar die Möglichkeit, sich spontan impfen zu lassen, doch dafür braucht es viel Zeit, wie der vergangene Samstag zeigt. Wer keine Wartezeiten und den Termin selbst aussuchen möchte, sollte sich unter www.wir-impfen.ch registrieren.

«Es gibt genügend Impftermine», heisst es vom Kantonalen Gesundheitsdepartement, «Bei den Spontanimpfungen müssen zuerst die Personalien erfasst werden, darum gibt es teilweise Wartezeiten von bis zu drei Stunden.»