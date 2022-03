Stadträtin Sonja Lüthi: «Ja, wir haben ein Kokain-Problem»

Nirgends in der Schweiz wird pro Kopf so viel Kokain konsumiert wie in der Stadt St.Gallen. Europaweit liegt die Gallusstadt direkt hinter Antwerpen sogar auf dem zweiten Platz. In der Politik ist das Problem bekannt, sagt Stadträtin Sonja Lüthi.

Die Stadt St.Gallen ist die Kokain-Hochburg der Schweiz. In Europa liegt sie auf Platz zwei. © Getty