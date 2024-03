An der Neugasse gibt es seit Freitag Fanartikel des FC St.Gallen zu kaufen. Vor der offiziellen Eröffnung des Fanshops in der Stadt harren Anhänger der Espen in der Kälte aus – und ergattern sich danach beispielsweise ein speziell angefertigtes Retro-Trikot der Grün-Weissen.