Weil sie sich durch das «ständige Bellen» eines Hundes in einem Quartier in Rorschacherberg gestört fühlen, drohen Unbekannte, das Tier mit Rattengift zu töten. Das geht aus einem Schreiben hervor, das der Tierschutzverein Rorschach und Umgebung erhalten und in der Folge auf Social Media geteilt hat. Gezeichnet ist der Drohbrief mit «Anwohner Rorschacherberg», die Verfasser dahinter bleiben allerdings anonym.

Empörung auf Social Media

Die Empörung in der Bevölkerung darüber ist in der Regel gross, so auch in diesem Fall, wie unter anderem die Reaktionen auf Social Media zeigen. Doch Eicher betont, dass mit dem Aufschrei alleine nichts getan ist: «Wichtig ist, dass man handelt, wenn man einen mutmasslichen Giftköder entdeckt. Man sollte die Polizei und den Tierschutz verständigen.» Nur so könne wirklich verhindert werden, dass Tiere an einem präparierten Köder zugrunde gehen: «Wer einen Giftköder auslegt, nimmt auch in Kauf, dass andere Tiere wie Katzen oder Wildtiere wie Füchse, Vögel oder Marder in Kontakt mit dem Gift kommen und sterben.»

Da jegliche Hinweise auf die Täterschaft fehlen und es auch keine Anzeige gibt, laufen derzeit keine polizeilichen Ermittlungen. Polizei-Mediensprecher Hanspeter Krüsi ruft die Hundehalterinnen und Hundehalter in der Gegend aber auf, achtsam zu sein, den Hund eng an der Leine zu halten und bei Anzeichen einer möglichen Vergiftung sofort den Tierarzt aufzusuchen.

Tierschutzpräsident Claudio Eicher hat zudem die lokale Tierärztin informiert. So kann diese sicherstellen, dass sie über die Festtage genügend medizinische Mittel vor Ort hat, damit Tiere bei einer allfälligen Vergiftung behandelt und gerettet werden können. Es bleibt somit zu hoffen, dass sie diese nicht einsetzen muss.