Eine Person habe sich auf den Zeugenaufruf der Polizei gemeldet. «Wir sind dabei, die Hinweise zu überprüfen. Zudem laufen auch noch weitere Abklärungen seitens Polizei, darunter fällt zum Beispiel die Videoüberwachung am Bahnhof», sagt Dyonis Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Bis jetzt haben wir aber keine neuen Erkenntnisse.»

Am Hauptbahnhof St.Gallen wurde am Samstagmorgen, kurz vor 4.45 Uhr, eine Jugendliche von einem Zug erfasst. Die Jugendliche war direkt nach dem Unglück ansprechbar. Sie erlitt schwere Beinverletzungen und wurde am Sonntag an den Beinen operiert. Wie die Stadtpolizei gegenüber FM1Today bestätigt, befindet sich die 17-Jährige ausser Lebensgefahr.

Eine Fremdeinwirkung von Dritten schliesst die Polizei aus. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Laut Stadtpolizei habe die 17-Jährige Alkohol im Blut gehabt. Die Polizei sucht weiterhin Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können.