Jedes Jahr wählt der Kanton Thurgau an der Wega in Weinfelden die neue Apfelkönigin. Nach zahlreichen Bewerbungen konnte am Samstag unter sechs Finalistinnen die 28-jährige Caira Imfeld überzeugen.

Caira Imfeld ist die neue Thurgauer Apfelkönigin. © St.Galler Tagblatt/Ralph Ribi