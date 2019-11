Rund 20 Prozent aller dieser Spritzgussformen für Plastikdeckel weltweit werden in Eschlikon gefertigt. Diese Formen werden an alle möglichen Getränkehersteller auf der Welt geliefert. «Wir sind eines von ganz wenigen Unternehmen auf der Welt, welches nicht nur Verschlüsse entwickelt, sondern diese dann auch selbst produziert», sagt Michael Krüger, CEO der Corvaglia Group, stolz.

Der Unternehmensrundgang führt uns aus der Empfangshalle in die Produktion. Statt grossen Maschinen, die einen riesigen Radau machen, stehen in der ersten Halle nur wenige Geräte. Hier werden die Spritzgussformen für Verschlüsse hergestellt, das grosse Erfolgsgeheimnis der Corvaglia.

Seit einem halben Jahr ist die Corvaglia mit einem Standort in den USA vertreten, ausserdem betreibt sie ein Werk in Mexiko.

Im Thurgauer Hinterland steht sie, unauffällig in einem Industrieviertel neben weiteren grossen Industriebauten. Weder von aussen, noch beim Eintreten in den Wartebereich merkt man, dass hier einer der grössten PET-Deckel-Produzenten der Welt Zuhause ist.

Solche Gussformen exportiert Corvaglia in die ganze Welt.

Produktion läuft praktisch vollautomatisch

In der nächsten Halle angekommen, sieht man grosse Maschinen. Entgegen der Erwartungen ist es aber eher leise, auch ein beissender Produktionsgeruch steigt einem nicht in die Nase. Grosse Maschinen stanzen, pressen und rotieren. An jeder Ecke stehen Kartonkisten, die teilweise bis oben voll sind mit PET-Deckeln.

Der Decke entlang verläuft eine Art Förderband, welches die produzierten Deckel aus den Maschinen in die richtigen Kisten abfüllt. Vollautomatisch läuft die Produktion hier, nur wenig muss noch von Menschenhand gemacht werden. «Würden wir mit deutlich mehr Handarbeit arbeiten, wäre die Produktion von Plastikdeckeln finanziell nicht tragbar», sagt Michael Krüger. Tiefe Margen und hohe Lagerkosten (ein Plastikdeckel braucht für seinen Wert sehr viel Platz) erfordern tiefe Produktionskosten.

Eine Wissenschaft für sich

Neben den Produktionshallen liegt ein kleiner Raum, gefüllt mit Laborinstrumenten. In dem kleinen Büro findet Forschung und Entwicklung Platz. Ausserdem werden hier die Plastikdeckel auf Herz und Nieren geprüft.

Wegen der hohen Produktionskosten ist technologischer Fortschritt zur Senkung der Kosten für die Corvaglia unabdinglich. «Die Anforderungen an Verschlüsse sind enorm, grosse Anbieter wie Cola oder Pepsi haben hohe Anforderungen. Gleichzeitig muss der Verschluss in riesengrossen Mengen produziert werden, während sich Gegebenheiten wie Formen, Materialien oder Farben kontinuierlich verändern.»

Die eigentliche Innovation ist aber eine andere: Das Thurgauer Unternehmen entwickelt die weltweit leichtesten Verschlüsse auf dem Markt. «Es geht darum, einen Verschluss zu produzieren, der die Anforderungen erfüllt, dies aber bei minimalen Material- und Energieaufwand.»

Diese Innovation wurde vor einem halben Jahr auch gewürdigt: Die Corvaglia Group erhielt den Prix SVC Ostschweiz, einen Award für Innovation und Unternehmertum.