Grossmutter enthauptet: 21-Jähriger wehrt sich gegen Urteil

Der 21-Jährige hat im Oktober 2018 in Frauenfeld seine Grossmutter bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, danach erstochen und schliesslich ihren Kopf abgetrennt. Mit dem Kopf in einem Rucksack wurde er wenig später am Flughafen Zürich verhaftet.

Ende November 2020 wurde der junge Mann wegen Schuldunfähigkeit von der vorsätzlichen Tötung und der Störung des Totenfriedens freigesprochen, der 21-Jährige muss in eine geschlossene psychiatrische Klinik. Sollte er diese je verlassen, wird er für 15 Jahre des Landes verwiesen (FM1Today berichtete).