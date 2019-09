«Ich weiss nicht» – diesen Satz sagen die drei Angeklagten am meisten. «Ich bin nicht aggressiv», betont der 28-jährige Hauptangeklagte mehrmals. Der Rheintaler hat ein Tattoo hinter dem rechten Ohr, trägt ein hellblaues Hemd, schwarze Hosen und wirkt wie ein Bankangestellter. Seine blauen Augen sind schwierig zu deuten, er wirkt locker, zumindest zu Beginn der Verhandlung.

«Wir wollten den Türstehern Angst machen»

Der Familienvater sei am besagten Abend Ende April mit Kollegen in den Ausgang an eine Goa-Party in Bürglen. «Wir waren zuvor noch nie dort», sagt der 28-Jährige. Dort hätte er Alkohol und Drogen konsumiert. Sehr viel Alkohol und ein zwei «Fäden» Kokain. An das, was anschliessend passierte, kann sich der Angeklagte nicht mehr genau erinnern. «Es ist mir bis heute schleierhaft. Meines Wissens kam es zu einem Gerangel und ich wurde von mehreren Leuten in schwarzer Kleidung verprügelt.» Diese Leute, vermeintlich Türsteher, hätten den Angeklagten auf den Boden gedrückt und gewürgt. Dass er zuvor mehrere Gäste anpöbelte, bestreitet der 28-Jährige. «Ich gehe schon ungefähr acht Jahre in den Ausgang und war nie aggressiv oder hatte Probleme mit Türstehern.»

Warum der 28-Jährige und sein 27-jähriger Freund und Mitangeklagte nach der Pöbelei nicht nach Hause sondern mit einem Taxi Richtung Wil fuhren, kann er sich nicht erklären. Die beiden besorgten sich dort eine geladene Waffe beim dritten Angeklagten. «Wir wollten uns aufspielen, den Türstehern Angst machen, wie sie mir Angst gemacht hatten.»

«Ich habe einen Warnschuss abgegeben»

Der Besitzer der Waffe blieb in Uzwil. Die beiden Rheintaler fuhren zurück nach Bürglen. Dabei sollen sie dem Taxifahrer mehrfach mit der Waffe gedroht und ihn erpresst haben. «Wir hatten Angst, er würde die Polizei holen.» Beim Club angekommen, habe der 28-Jährige einen Türsteher mit der Waffe niedergeschlagen, sei in den Club gelaufen und habe «jetzt gibt es ein Massaker» geschrien, das bestreitet der Angeklagte. Dass er draussen in Richtung eines flüchtenden Türstehers schoss, stimme nicht ganz: «Ich habe einen Warnschuss abgegeben, ich wollte aber niemals jemanden töten. Ich wollte ihm nur Angst machen.»

Immer wieder eingeschlafen

Der Mittäter, ein 27-jähriger Kollege des Hauptangeklagten, zieht immer wieder seine Jacke an und aus. Er wirkt nervös, unsicher. Während der Verhandlung nagt er an seinen Fingernägeln, spricht leise, erzählt, dass er vom Abend kaum noch etwas wisse. Der Rheintaler erinnere sich schwammig, dass sein Kollege in jemanden hineingelaufen sei und ein Getränk verschüttet wurde, anschliessend decken sich seine Erzählungen mit denen des Hauptangeklagten.

An die Taxifahrt könne er sich allerdings überhaupt nicht erinnern: «Ich war schon alkoholisiert, bevor wir in den Club gingen.» Im Taxi sei er immer wieder eingeschlafen. Dass auch er die geladene Waffe hielt und damit den Taxifahrer bedrohte, habe er erst mit der Anklageschrift erfahren.

Auch zu den Geschehnissen im Club sagt der 27-Jährige nur: «Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube ich stand im Treppenhaus, als der Schuss fiel.»

«Er war blutverschmiert und wollte die Waffe»

Anders wie die beiden ersten Angeklagten kann sich der Dritte, der Waffenbesitzer, noch gut an den Abend erinnern. Der Hauptangeklagte habe seinen Rollladen hochgerissen, sei ins Zimmer gestürmt und habe sehr aggressiv gewirkt. «Er war blutverschmiert und wollte meine Waffe», sagt der 28-jährige Uzwiler.

Er, der dritte Angeklagte, runzelt immer wieder seine Stirn, seine blauen Augen sind rot unterlaufen, seine hellen Haare zur Seite gegelt und seine Stimme ist kaum zu verstehen, so leise spricht er. Immer wieder nickt der 28-Jährige während der Verhandlungen ein und ein leises Schnarchen ist im Gerichtssaal zu hören. «Ich hatte Angst, dass er auf mich oder meine Freundin los geht.» Die Polizei habe er nicht gerufen, da er unter Schock gestanden habe. «Mir war in diesem Moment nicht bewusst, dass er damit jemanden töten oder verletzen könnte.»