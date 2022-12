Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem 35-jährigen Schweizer aus der Region. Auch Hinweise aus der Bevölkerung haben zum Fahndungserfolg beigetragen. Nun klärt die Kantonspolizei Thurgau ab, ob der Mann auch für weitere Delikte in Frage kommt.

Der Mann hatte am vergangenen Samstagabend den Agrola-Tankstellenshop an der St.Gallerstrasse überfallen. Er griff die beiden Angestellten an, einen von ihnen bedrohte er mit einem Messer. Beim Überfall erbeutete er Bargeld.

(Kapo TG/red.)