Thurgauer Kantonalturnfest wird grösste Turnveranstaltung der Schweiz

Es seien so kurz vor Weihnachten besonders schöne Neuigkeiten, heisst es in der Mitteilung des Organisationskomitees, das das Fest organisiert. Die Anmeldungen seien ausgezählt und mit 7400 Turnerinnen und Turner wird das alle sechs Jahre stattfindende Fest am Bodensee erneut zum Mekka für Sportfans aus der ganzen Schweiz.

Bereits bei der letzten Durchführung 2018 am Bodensee massen sich über 7500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen. In Arbon wird die Tradition also fortgesetzt. Zu den Aktiven kommen 5500 Kinder dazu, die auf den Wettkampfplätzen bei der Sportanlage Stacherholz in Arbon ihr Können zeigen.

Nebst den Sportlerinnen und Sportlern erwartet das OK 20'000 Besucherinnen und Besucher an den letzten beiden Juni-Wochenenden am Bodensee.

Wie das letzte Thurgauer Kantonalfest 2018 in Romanshorn war, siehst du in der Galerie oben.

(red.)