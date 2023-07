«Wir geben nicht auf und hoffen, dass wir den Mann irgendwo finden», teilt die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg am Montagmorgen auf Anfrage mit. Seit 14 Uhr am Samstagnachmittag wurde der Schwimmer nicht mehr gesehen. Auf deutscher Seite bei Konstanz im Unerloh wollte er in den Seerhein steigen und auf die Schweizer Seite schwimmen, wo er aber nie ankam. Etwa 500 Meter breit ist der Seerhein an dieser Stelle.

Auch am Montag wird weiter nach dem Vermissten gesucht. Es stehen jedoch weniger Leute als am Wochenende im Einsatz und es gebe keine Helikopter mehr – am Sonntag waren es noch zwei – , die an der Suche beteiligt sind. Zudem wurde das Suchgebiet erweitert. An der besagten Stelle gebe es eine starke Strömung und es sei gut möglich, dass es den wohl toten Mann weitergespült hat, wie die Polizei weiter mitteilt.