Nach einer Meldung des Tierschutzvereins Rorschach und zahlreichen Kommentaren auf Social Media hat sich nun das Veterinäramt des Kantons Thurgau in Bezug auf die Voliere in Arbon eingeschaltet.

Wie Amtsleiter Robert Hess auf Anfrage von FM1Today bestätigt, wurde das Vogelgehege bereits am Montag durch zwei Mitarbeitende kontrolliert. Dabei wurde eine «unzureichende Hygiene» im Innenbereich und in der Futterküche festgestellt. Weiter wurde eine «mangelhafte Einrichtung» in der Voliere selbst ausgemacht. Von den drei Wasserbädern wurde eines als leicht verschmutzt erachtet.