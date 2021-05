Im hohen Gras sind die kleinen Tiere oft nicht zu sehen. Zusammengerollt liegen die Rehkitze in einem Büschel Heu und sind so in grosser Gefahr, wenn Bauern mit ihren Mähmaschinen kommen. Deshalb sucht die Rehkitz-Rettung Wartau mit Drohnen nach den Jungen. Sie setzt eine Wärmebildkamera ein, die die Tiere ortet.

Am Samstag konnte die Rehkitz-Rettung Wartau so in einem Gebiet von 37 Hektaren 17 Rehkitze retten. Am Sonntag weitere fünf. Die Rehkitze wurden aus den hohen Wiesen in Sicherheit gebracht. Rund zehn Personen waren mit vier Drohnen im Einsatz.

(red.)