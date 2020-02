Es war ein Start-Ziel-Sieg. Die Kyburggeischter aus Winterthur mit «Dance Monkey» haben fast jede vierte Stimme erhalten. Klar, beim Hit von Tones and I kann man auch kaum still stehen.

Lieber Ostschweizer als Zürcher

«Das kommt schon ein bisschen überraschend, schliesslich meinten ja einige, dass wir keine Ostschweizer Gugge seien», sagt Severin Isler, Präsident der Kyburggeischter. «Aber: Winterthur gehört doch auch zur Ostschweiz. Und ich werde lieber als Ostschweizer denn als Zürcher betitelt.»

Ihren Hit «Dance Monkey» werden sie rauf und runter spielen. Nun aber die wichtige Frage: Wie steht man in einer Gugge die strenge Fasnacht durch? «Das hält man schon aus. Einige ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Je nach Wetter könnte aber schon noch jemand krank werden», sagt Isler und lacht.

Live an der Winterthurer Fasnacht

Wer die Kyburggeischter live sehen will, muss aber noch fast eine Woche warten. Derzeit spielen sie am Karneval in Duisburg und treten erst wieder an der Fasnacht in Winterthur vom 28. Februar bis 2. März in der Schweiz auf. Aber das ist doch mal eine Gelegenheit, die schöne Winterthurer Altstadt zu besuchen. Und sowieso: Seit heute wissen wir, dass Winterthur auch ein Teil der Ostschweiz ist.

