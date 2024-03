Vernissage von Werner Amisegger

Am Samstag ab 14 Uhr findet im Appenzeller Brauchtumsmuseum Urnäsch die Ausstellungsvernissage «Werner Aemisegger. Appenzeller – Bauer – Maler» statt. Werner Aemisegger war ein leidenschaftlicher Bauer und Appenzeller. Seine Bilder erzählen von seinem Leben und seinem grossen Traum, mit dem eigenen Vieh «öbere z’fahre». Die Sonderausstellung findet vom 9. März bis zum 27. Oktober statt. Musikalisch begleitet wird die Vernissage vom Jodlerklub Herisau Säge. Mehr Informationen gibt's hier.

St. Patricks Day vorfeiern in der Grabenhalle

Nach über fünf Jahren spielt die St.Galler Band Saint City Orchestra endlich wieder ihre Irish Rock und Folk Punk Musik in ihrer Heimatstadt. Das «Pre» St. Patrick’s Day Konzert findet am Samstag in der Grabenhalle statt. Türöffnung ist um 19.30 Uhr, Musik gibt's dann ab 20.15 Uhr vom Special Guest Painhead. Tickets gibt's für 30 Franken auf Eventfrog. Mehr Infos zum Konzert findest du auf der Webseite.

1. Geburtstag von Demonios

Stehst du auf House-Musik und willst wieder mal an einen Rave? Dann ab ins Ostklang St.Gallen. Dort feiern die Demonios am Samstag nämlich den ersten Geburtstag ihres Labels und veranstalten deshalb einen Rave. Einlass ist am 22 Uhr, Tickets gibt’s im Vorverkauf für 15 Franken oder an der Abendkasse für 20 Franken. Mehr Infos gibt's hier.