Wer sich die Schlagzeilen und Polizeimeldungen der jüngeren Vergangenheit zu Gemüte führt, fragt sich aufgrund der Häufigkeit und Vergleichbarkeit der Vorkommnisse unweigerlich: Was ist eigentlich los auf den Strassen im FM1-Land?

Es ist nur der jüngste Fall einer ganzen Serie von vergleichbaren Meldungen in den vergangenen Tagen und Wochen:

Wenig überraschend keine gute Idee: Bei einer Verzweigung verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt, rutschte via ein Wiesenbord in Richtung Bahngleis und blieb schliesslich auf dem Trassee stehen. Bei der anschliessenden Einvernahme stellte sich heraus: Der 22-Jährige war nicht nur ohne Kontrollschild unterwegs, er besass auch keinen «Scheck», weil er diesen bereits früher abgeben musste. Und obendrauf – als Kirsche auf der Torte quasi – stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann fahrunfähig unterwegs war.

Hier die Geschichte zum Bild oben: Ein 22-Jähriger war am vergangenen Wochenende auf dem Weg nach Eschlikon im Thurgau. Ein Nummernschild an seinem Auto hielt er dafür nicht für nötig – das fiel auch einer Polizeipatrouille auf. Doch der junge Schweizer dachte nicht daran, sich von den Polizisten kontrollieren zu lassen, als diese ihn mittels Signal dazu aufforderten. Stattdessen setzte der Mann auf die Karte Flucht – und zwar mit Höchsttempo.

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Blaufahren: Weihnachtsessen und -märkte fördern Versuchung

Einige Erklärungsansätze für die zahlreichen Vorfälle liefert Michael Roth, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Thurgau: «Wir registrieren solche Vorfälle nicht in einer Regelmässigkeit und mit konstanten Zahlen. Dies kann von mehreren Faktoren beeinflusst werden und ist teilweise auch dem Zufall geschuldet.»

Da zur aktuellen Jahreszeit viele Weihnachtsanlässe wie Geschäftsessen oder Märkte stattfinden, an welchen Alkohol konsumiert wird, ist auch wahrscheinlich, dass sich einige Personen in fahrunfähigem Zustand hinters Steuer setzen. «Wir machen präventiv durch Medienmeldungen und Social-Media-Beiträgen darauf aufmerksam. Ergänzend finden gezielte Kontrollen im Strassenverkehr statt», so Roth.

Vergleichbar ist die Situation im Kanton St.Gallen, wie Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei, erklärt – insbesondere bezüglich Alkoholkonsum: «Es ist aktuell kalt draussen, man kommt nach einer durchzechten Nacht nicht so angenehm nach Hause wie im Sommer. Da ist es natürlich eine verlockende Idee, trotz Alkoholkonsum noch ins Fahrzeug zu steigen, um heimzukommen.» Auch deshalb erhöht die St.Galler Kantonspolizei – genauso wie ihr Thurgauer Pendant – zurzeit die Anzahl Kontrollen auf der Strasse: Ein weiterer Faktor, weshalb es mehr Vorfälle gibt, die registriert werden.