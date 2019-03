Schon wieder ein Auto auf den Gleisen

Eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen beobachtete am Dienstagmorgen um 1.30 Uhr, wie jemand mit seinem Auto auf die Gleise der Appenzeller Bahn am Bahnhof St.Gallen gefahren war. Erste Abklärungen ergaben, dass der 63-jährige Lenker in fahrunfähigem Zustand auf die Gleise gefahren und nach rund 20 Metern zum Stillstand gekommen war. Dies, weil die Räder durchgedreht waren, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,48 mg/l (entspricht rund 0,96 Promille). Der 63-Jährige musste seinen Führerschein auf der Stelle abgeben.

Bereits Anfang Monat war ein Autofahrer in fahrunfähigem Zustand mit seinem Auto auf der fast gleichen Stelle gelandet (FM1Today berichtete). Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.

(Stapo SG/red.)