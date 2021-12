Seit dem 6. Dezember gelten in der Schweiz wieder schärfere Corona-Regeln – diese genügen offenbar nicht. Der Bundesrat diskutierte in seiner heutigen Sitzung weitere Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Im Liveticker kannst du Nachlesen, was der Bundesrat besprochen hat.

Bundesrat Alain Berset, rechts, spricht neben Bundespraesident Guy Parmelin, waehrend einer Medienkonferenz. © KEYSTONE/Peter Klaunzer