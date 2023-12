Betrüger stehlen Identitäten von Schweizer Game-Macher

NFT-Betrug im grösseren Stil

Am schwerwiegendsten dürfte aber die Kopie von sogenannte NFT-Tokens sein. Dabei handlet es sich um Inhalte, die Spieler für ein Spiel kaufen können, wie Charaktere oder Fahrzeuge für ein Spiel. Der Vorteil von NFTs ist der, dass sie digitale Inhalte eines Spiels als Unikate kennzeichnen. Kauft nun also ein Spieler etwa, ein Charakter für ein Spiel, so geht dieser definitiv in seinen Besitz über und er kann dies auch nachweisen. Bei In-Game-Käufen war es bisher rechtlich so, dass die von Spielern gekauften Inhalte nach wie vor im Besitz des Studios waren, weil der Nachweis eines Kaufes technologisch nicht immer nachverfolgbar war. Mit NFT-Inhalten ist der Besitz klar geregelt und der Spieler bleibt im Besitz seines Kaufes, selbst wenn das Studio etwa dicht machen oder die Rechte am Spiel verkaufen müsste.