Nach der deutlichen Niederlage gegen Zürich am Donnerstag empfineg der FC St.Gallen heute Nachmittag den FC Thun im Kybunpark. Bereits in den ersten Minuten brachte sich der FCSG mit zwei Treffern in Stellung. Am Schluss reichte der Vorsprung noch für ein 3:2.

«Wir sind in Topform» – Zeidler wertet kurze Verschnaufpause als Vorteil Dem FC St.Gallen genügte gegen Thun eine starke erste Halbzeit für den 3:2-Sieg. Silvan Hefti (8.), Cedric Itten (13.) und Jordi Quintilla (42.) sorgten bis zur Pause für eine Vorentscheidung zu Gunsten der Ostschweizer. Das Schlusslicht aus Thun fand erst nach der Pause ins Spiel und kam durch Ridge Munsy (61.) und Simone Rapp (92.) nochmals auf einen Treffer heran. Dank den drei Punkten zog St.Gallen nach Punkten wieder mit YB gleich, musste die Berner, die am Samstag Xamax mit 6:0 bezwangen, aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses allerdings vorbeiziehen lassen. Die heutige Partie zum Nachlesen im Ticker: