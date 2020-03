«Danke, für deinen Mut» Curdin Orlik

Er wusste, seit er 12 Jahre alt war, dass er homosexuell ist. Doch für Curdin Orlik, in Landquart in einem katholischen Umfeld aufgewachsen, war es nicht vorstellbar, dazu zu stehen. Mittlerweile ist der 27-Jährige ein Top-Schwinger und hat es getan: Gegenüber dem Tagesanzeiger erzählte er seine Lebensgeschichte und befreite sich von der Last des Schweigens: «Ich bin so. Ich kann nichts dafür. So bin ich geboren.» (FM1Today berichtete)

Dafür erntet Orlik viel Lob, zum Beispiel von SP-Politiker Cédric Wermuth: