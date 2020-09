Das Los entschied in Nyon: Der FC St.Gallen trifft in der dritten Qualirunde am 24. September zu Hause auf den AEK FC. Die Athener sicherten sich in dieser Saison den dritten Platz in der höchsten griechischen Liga, der Super League Greece. Gewinnen die St.Galler gegen die Griechen, stehen sie in den Playoffs der Europa League.

Da die Uefa bereits eine Voreinteilung gemacht hatte, waren am Dienstag bei der Auslosung nur drei Gegner möglich. Das Los hätte sich auch für den österreichischen Club Lask oder den Sieger der Partie zwischen AC Milan und Shamrock Rovers entscheiden können.

Alle Qualifikations-Begegnungen finden in dieser Saison ohne Zuschauer statt.