FCSG ist Abstiegssorgen los und ballert Lausanne mit 5:0 aus Kybunpark

Ein Sieg aus zwölf Spielen - mit dieser belastenden Bilanz im Hinterkopf empfing der FC St.Gallen in der 35. Runde den Europacup-Aspiranten Lausanne-Sport. Was die 100 Zuschauer im Kybunpark dann zu sehen bekamen, bezeichnet man gerne als Ketchup-Effekt: Das 1:0 nach 20 Minuten löste den Knopf, St.Gallen spielte sich in einen Spielrausch und feierte einen spektakulären Kantersieg.

Nach Wochen der wachsenden Torschlussplanik und schwindenden Energie erinnerte der Fast-Meister der letzten Saison gerade noch rechtzeitig wieder an die furiosen Auftritte der letzten Spielzeit. Mit dem Torfestival schossen sich die Ostschweizer die Verkrampfung förmlich von der Seele und entledigten sie sich jeglicher Abstiegssorgen. Der Fokus kann ab sofort auf den Cupfinal vom 24. Mai gerichtet werden.

Zu den Matchwinnern schwangen sich die beiden jungen Leihstürmer Chukwubuike Adamu und Elie Youan auf. Der im Winter von Salzburg gekommene 19-jährige Adamu war bei den beiden Abstaubern zum 2:0 zur Stelle und schraubte seine Ausbeute auf sechs Tore in 14 Spielen. Youan war jeweils der Vorbereiter für Adamu und danach ebenfalls Doppeltorschütze. Er traf zum 3:0 vor der Pause und zum 4:0 danach.

