Kwadwo Duah ist ein Mittelfeldspieler, der aber auch im Sturm eingesetzt werden kann. Er hat beim FCSG einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben, mit Option. Über die Ablösesumme – Duah besass bei Wil noch einen Vertrag bis 2021 – wurde Stillschweigen vereinbart.

In der vergangenen Saison lief Duah in 33 Challenge-League-Spielen für den FC Wil auf. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und fünf Vorlagen. «Mit Kwadwo Duah konnten wir einen Spieler verpflichten, der auf verschiedenen Positionen in der Offensive eingesetzt werden kann. Er hat mit dem FC Wil eine sehr starke Saison in der Challenge League absolviert und dabei das grosse Potenzial unter Beweis gestellt, über das er verfügt. Ich freue mich sehr, dass wir Kwadwo verpflichten konnten», wird Sportchef Alain Sutter in einer Mitteilung zitiert.