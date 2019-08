Kutesa verlässt den FC St.Gallen

«Dereck Kutesa haben wir im vergangenen Jahr verpflichtet und ihm die Chance geboten, seine Karriere bei uns zu lancieren», wird Alain Sutter, Sportchef des FCSG, in einer Medienmitteilung zitiert. Er habe diese Chance eindrücklich genutzt und «wir dürfen stolz darauf sein, ihn in eine der Top-5-Ligen in Europa transferieren zu können».