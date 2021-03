Lieber Jordi, dein Abschied tut weh

Lieber Jordi, beim FC Basel darfst du dir grosse Chancen ausrechnen, weiterhin regelmässig zu spielen. Und ganz ehrlich: Du hast dort wohl auch bessere Chancen als in St.Gallen, dich in einem europäischen Wettbewerb zu zeigen.

Und dann ist da natürlich noch der Lohn. Drei Mal höher soll er beim FC Basel sein. Das ist viel Geld. Der FC St.Gallen kann und will bei solchen Summen nicht mithalten. Als Fussballer hat man nur wenige Jahre, in denen man wirklich etwas verdienen kann. Wenn dein kolportierter Vertrag beim FC Basel nach drei Jahren ausläuft, werden wohl kaum mehr solche Angebote kommen.

Ganz ehrlich: Würde mir jemand bei der Konkurrenz für den gleichen Job drei Mal mehr Lohn versprechen, würde ich mir einen Wechsel auch ernsthaft überlegen.

Lieber Jordi, du hast uns in St.Gallen viele schöne Emotionen beschert. Mit und dank dir haben wir den Titel nur knapp verpasst. Deine Freistösse haben die ganze Liga verzaubert – das wird wohl auch die Konkurrenz anerkennen müssen. Du hast deine Mitspieler immer wieder wunderbar in Szene gesetzt, du hast immer so sympathische Interviews gegeben, warst stets bescheiden und hast dich doch immer kämpferisch gezeigt. Solche Eigenschafften lieben wir in der Ostschweiz.