Die letzten Stunden vor dem wichtigen EM-Qualispiel gegen Georgien verbringen die Schweizer Nati-Spieler in St.Gallen. Ein Blick zurück zeigt, dass St.Gallen ein gutes Pflaster ist und ein Blick vorwärts lässt auf ein Itten-Debüt hoffen.

In den Endspurt geht die Qualifikation für die Euro 2020. Am Donnerstagnachmittag ist der Mannschaftsbus der Schweizer Nationalmannschaft im Hotel Oberwaid in St.Gallen angebraust. Das Gepäck mussten Itten, Xhaka, Liechtsteiner & Co. selbst aus dem Car nehmen. Ohne viele Worte ging es direkt zum Mittagessen.

Viel Zeit zum Entspannen hat die Nati nicht. Um 17 Uhr steht das Abschlusstraining im Kybunpark auf dem Programm. Debüt von Itten wäre sensationell Ein spezieller Moment ist der Nati-Aufenthalt in St.Gallen für «Nati-Frischling» Cedric Itten. Der FCSG-Stürmer wurde zum ersten Mal in das A-Nationalteam aufgeboten. «Dass nach der Verletzung alles so schnell gegangen ist, ist nicht selbstverständlich», sagt Itten diese Woche zu TVO – dem Ostschweizer Fernsehen.

Ob Itten von Trainer Vladimir Petkovic auch Spielzeit kriegt und debütieren darf, ist noch unklar. «Ein Einsatz vor heimischen Publikum wäre natürlich unglaublich. Ich nehme aber alles wie es kommt und geniesse die Zeit», sagt Itten. Unangenehmer Gegner heisst Georgien Das Spiel am Freitagabend in St.Gallen (20.45 Uhr) wird für unsere Nati alles andere als ein Selbstläufer. Zwar sprechen die Zahlen und Fakten auf dem Papier klar für die Schweiz. Georgien ist aber ein unbequemer Gegner. Georgien hat seit vier Spielen nicht mehr verloren. Allerdings ist Georgien nicht unbedingt eine Auswärtsmannschaft. Und das Hinspiel gegen Georgien in Tiflis gewann die Schweiz mit 2:0.