Feuz verpasst Abfahrts-Kugel knapp – Gesamtweltcup fix an Odermatt

Beat Feuz verpasste den neuerlichen Sieg im Abfahrts-Weltcup. Der Berner schlug beim Finale in Courchevel zwar Aleksander Kilde, vermochte den Norweger aber nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Feuz wurde hinter dem Österreicher Vincent Kriechmayr, der seinen zweiten Saisonsieg nach jenem in Wengen errang, und Marco Odermatt Dritter, Kilde Vierter. Im Disziplinen-Schlussklassement behielt der Norweger mit 13 Punkten Vorsprung das bessere Ende für sich.

Odermatt verfehlte seinen ersten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt um 34 Hundertstel. Der 2. Rang reichte, um in der Gesamtwertung auch rechnerisch alles klarzumachen. Vor den letzten drei Rennen in dieser Final-Woche führt der Nidwaldner das Klassement uneinholbar mit 359 Punkten Vorsprung vor Kilde an.