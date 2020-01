Après-Ski-Hits brauchen wenig, ein bisschen «la la la», einen Bass – und die Leute toben. Unsere Redaktorin Lara Abderhalden hat besonders sinnbefreite Texte herausgesucht und wagt eine persönliche Bilanz.

Ding Dong, Party Gong, der Marathon beginnt. Diese Nacht wird legendär, weil unser Pegel stimmt. Ob teuer oder billig, ob Armani oder Lacoste. Scheissegal, Hauptsache willig, das Paket kommt mit der Post. Tobee - «Saufi»

Es gibt gewisse Dinge im Leben, die muss man nicht verstehen und dazu gehören Après-Ski-Songtexte. Noch nie in meinem Leben sind mir belanglosere, zusammenhangslosere und dümmere Textzeilen begegnet, als diejenigen, die von Mickie Krause und all den anderen Mallorca-Stars mit geblümtem Hemd und Hawaii-Kette kommen. Der aktuell schlimmste aller Schlagersongs, der regelmässig aus den Musikboxen in allen möglichen Après-Ski-Lokalen dröhnt, ist «Saufi» von Tobee.

Wir sind hart im Glas. Wir sind supergeil. Wir sind supersexy und lieben diesen Style. Tobee - «Saufi»

Das erste Mal gehört habe ich dieses Stück Primaschul-Aufsatz vor einigen Wochen in der Kuhbar in Arosa. Natürlich sind die Hoffnungen nicht gerade gross, in einer Après-Ski-Bar auf lyrische Perlen zu stossen. Der Song «Saufi» aber kann bei einem Deutschlehrer sehr schnell zu einem Schreikrampf oder zumindest einer kleinen Existenzkrise führen. «War denn die ganze Schule umsonst?», wird sich so mancher fragen, wenn er oder sie die völlig willkürlich aneinander gereihten Wörter hört.

Hab ich Saufi gehört? Ja, du hast Saufi gehört. Tobee - «Saufi»

Ich erspare euch jetzt die fünf Wiederholungen, dieses sinnlosen Frage-Antwort-Spiels und komme direkt zum Refrain.

Saufi Saufi, noch zehn Bier. Saufi, Saufi, alle hier woll’n. Saufi, Saufi, Polizeirevier. Saufi Saufi. Saufi. Saufi. Saufi Saufi. Ich feier hart, ich bin ein Saufautomat. Saufi, Saufi. Automat. Tobee - «Saufi»

Die Sehnen am Hals der randvollen Gäste in der Kuhbar spannen sich und sind deutlich sichtbar. «Saufautomat» brüllt die Masse und nebst viel Spucke weht eine leichte Brise, die nach Bier und Salami riecht, aus den geöffneten Mäulern. Nachdem das Wort «Saufi» gefühlt in jedem gesprochenen Wort des Songs vorkommt, setzt Tobee zum Höhepunkt des Songs an.

Ding Dong, Party Gong, der Marathon fängt an. Lustige Getränke stehen auf dem Speiseplan. Heeey Baby, alles klar? Wir beide ha’m heut’Nacht ein Einführungsseminar. Tobee - «Saufi»

Ha ha. Dieses Lachen ist ironisch gemeint. Leider sind Texte keine physischen Prozesse, sonst würden sich die obigen Songzeilen vor Scham auflösen. Ist euch schon aufgefallen, dass viele Après-Ski-Hits sexistisch sind und den Alkohol verherrlichen? Mehr noch: Es scheint als gehöre es zu den Richtlinien des «so-schreibe-ich-einen-Après-Ski-Kracher» das Wort «Saufen» oder «Alkohol» mindestens einmal in den Text einzubauen. Ich bin auf einen Song von Alicia Melina gestossen (ist übrigens Weltmeisterin im Boxen), da singt sie:

Unter 5 Prozent werden wir nicht voll, unter 5 Prozent ist kein Alkohol. Alicia Melina

Ina Colada singt:

Bring mir den Vodka mit irgendwas. Ina Colada

Unter die Top Ten der einfallslosesten Partykracher-Sänger schafft es auch Micky Krause.

Du fragst mich: Was haben wir heut’ für n’Tach? Und ich sach: Wir sind schon eine Woche wach. Eine Woche wach… Micky Krause

Wie in wirklich jedem Partysong wiederholt sich auch bei diesem Lied die letzte Zeile des Refrains zig Mal. Wer denkt, nur die Deutschen erschaffen solchen Schwachsinn, der hat sich getäuscht. Auch die Schweizer kennen das Wort Partykracher. So singt beispielsweise die Innerschweizer Stubete Gäng:

Petraaa Sturzenegger, jede het di welle, het di welle, umsverecke, du hesch si all, du hesch si all versecklet. Stubete Gäng

Das der Song Partykracher-Potential hat, haben auch die Deutschen gemerkt und schnurstracks eine deutsche Version davon gemacht. In der Hauptrolle, der österreichische Schlagersänger und Ex-Skirennfahrer Hansi Hinterseer.

Hansi Hinterseher, schönster Frauen-Versteher, grösster Player, du hast sie alle gehabt. Lorenz Büffel & Almklausi feat. Stubete Gäng

Er hatte sie alle – ist ja auch nicht schwierig, lassen zumindest die Zeilen von Peter Wackels Après-Ski-Hit vermuten.

Ich verkaufe meinen Körper, ganz ganz billig. Ganz ganz billig. Peter Wackel

Eine Erklärung, für die unkreativen Auswüchse der Schlagerstars, liefert Tim Toupet in einem seiner Songs. Für mich ist es das treffendste und ehrlichste Selbstbildnis, einer Szene, zu der eigentlich niemand gehören will, man aber trotzdem nicht entkommt. Zumindest der erste Teil des Refrains ohne das «aber geil».

Wir sind alle gestört aber geil, gestört aber geil und heute gehen wir steil. Tim Toupet

Es gibt gewisse Dinge im Leben, die muss man nicht verstehen und dazu gehören definitiv Après-Ski-Songtexte. Ja, sie sind belang- und zusammenhangslos, sexistisch und eignen sich definitiv nicht für eine Anti-Alkohol-Kampagne des Bundes. In der Komplexität des Lebens, den Verpflichtungen und Verantwortungen des Alltags scheinen sich jedoch viele Menschen nach etwas Einfachheit zu sehnen – damit können Après-Ski-Hits definitiv dienen. Und wenn eine ganze Après-Ski-Hütte laut «Saufi, Saufi, Saufautomat» schreit – tut das ja niemandem weh – ausser natürlich den Saufenden selbst, wie Tobee so schön singt.