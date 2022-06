«Hold on, hold on, d'Matura isch schwer» – Joya Marleen singt das Interview

Worum geht es in deinem neuen Song «Next To You»?

Joya Marleen: Es geht um den einen Moment, den zwei Menschen miteinander teilen. Beide kommen in ihrem eigenen Leben nicht so ganz klar. Aber in diesem einen Moment dürfen sie gemeinsam ein bisschen kaputt sein. Nur dieser Moment zählt und alles andere ist unwichtig. In dem Song wird dieser magische Moment zelebriert.